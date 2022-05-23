日本疫情趨緩 大阪通天閣時隔約7個月再亮綠燈

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，東京單日新增已連續10天低於上週同日；大阪今天也解除對餐飲店所有限制，並時隔約7個月讓象徵大阪的通天閣再度點亮綠燈。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2025例確診病例，較上週一減少350多例，連續10天低於上週同日。東京都到今天為止7天平均單日新增3509.9例，是前一週平均的90.8%。

大阪府今天新增884例確診病例，較上週一減少60例，至今累計病例數95萬6003例，包括5021例死亡病例。

由於轄內疫情趨緩，大阪府政府從今天起解除認證店家的防疫限制，這是當地餐飲店時隔約一年半不須針對用餐人數及用餐時間進行限制。

作為大阪象徵的通天閣，在疫情期間入夜後都點亮黃燈或紅燈，來表示大阪府疫情警戒狀態；通天閣將從今天晚間起一週，時隔約7個月再度亮起綠燈。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增662例確診病例，較上週一減少428例，是繼5月2日以來單日新增再度低於千例，至今累計病例數20萬3492例，包括459例死亡病例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增193.21人染疫，沖繩縣以966.25人連續59天高居日本各地之冠；第2名是北海道的311.31人、第3名是宮崎縣的302.51人。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1468例確診病例，較上週一減少553例，連續9天低於上週同日，時隔約兩個月單日新增再度低於1500例。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110523