立陶宛籲歐盟另設基金助烏克蘭難民 減輕各國負擔

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）立陶宛財政部長薩卡萊特今天敦促歐盟像2016年為土耳其做的一樣，成立一個基金，幫助那些接納成千上萬烏克蘭難民的國家減輕財政負擔。

聯合國（UN）估計，自俄羅斯2月24日入侵開始，約有650萬烏克蘭人離開他們的國家，大部分逃往波蘭，約350萬人，另外有近100萬人前往羅馬尼亞。

薩卡萊特（Gintare Skaiste）在接受路透社採訪時說：「在立陶宛現在的總人口中，有約2%是烏克蘭人。在愛沙尼亞，這個比例約為2.5%，波蘭則介於6%到7%之間。為了支持他們，所需的經費非常龐大。我們正尋求一些額外的資金，來為這樣的情況提供一點幫助。」

薩卡萊特表示，各國接納難民所需的平均費用，估計約為每人每月500歐元，那全部加起來將是一個大數目，且將進一步增加，具體的花費則取決於難民停留的時間。

歐盟的委員會已讓各會員國政府彈性運用歐盟提供的資金，那些資金是根據先前長期預算或目前預算提撥出來，但沒有新資金。

薩卡萊特表示，這對許多東歐國家來說沒有幫助，因為這些國家已經把上一份從歐盟預算中撥出的經費花完。

她說：「我不是要求彈性（運用），我要求的是額外的資金。」

「我在問的是，我們是否可以考慮過去難民危機時所使用的工具。當時難民從土耳其前往希臘，而歐盟國家決定提供額外的資金，並把錢拿去資助難民。」

為了協助解決2015年的難民危機，歐盟2016年提供土耳其一共60億歐元的資金，以讓他們能接納來自敘利亞的370萬難民。那筆資金一半來自歐盟的預算，另一半由歐盟國家捐款。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110524