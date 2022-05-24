拜登保台發言震懾中國 日本自民黨內部大表歡迎

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（中央社東京24日綜合外電報導）美國總統拜登昨天表示，若中國犯台，美國將軍事介入。對日本而言，儘管這不代表政策出現正式改變，但在私底下，對於中國愈來愈警覺的日本，還是頗歡迎美國出言警告。

拜登23日在上任後首次亞洲行的東京記者會上，似乎考驗了美國對台戰略模糊（strategic ambiguity）政策的極限，也觸發中國怒火。

儘管美國承諾基於「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），向台灣提供自衛手段，但長期以來拒絕表態若中國犯台，美國是否會介入。

拜登的幕僚隨後說，拜登的發言不代表美國對台政策改變。

就官方而言，日本和美國採取類似立場。日本內閣官房長官松野博一今天拒絕評論拜登的發言，但表示「日美對於台灣的立場沒有任何變化」。

但若干日本自由民主黨高層歡迎拜登的發言，他的這番話驅散各界對美國是否真的會在危機時出手的質疑。

前防衛大臣政務官、著名的自民黨鷹派佐藤正久在部落格發文說：「這段發言和美國歷代政府過去在台灣有事時應對措施的『戰略模糊』相去甚遠，有利於台海的和平穩定。」

現任自民黨外交部會長的佐藤正久並稱，自民黨內部也對此大表歡迎。

對拜登發言時就站在他身旁的日本首相岸田文雄而言，台灣的安全至關重要。台灣和日本同屬包圍中國武力的島鏈，失去台灣將使這條島鏈出現破口，對日本構成威脅。

前首相安倍晉三幕僚谷口智彥（Tomohiko Taniguchi）表示，「阻止中國發動冒險軍事行動依舊是最重要任務」，並稱拜登的發言「受到日本、台灣與印太區域歡迎」。

對抗中國在印太區域不斷擴大軍事與經濟影響力，是拜登此次出訪重點。拜登、幕僚與分析家均表示，拜登這次來到亞洲對中國釋出清楚訊息：不要在亞洲嘗試俄羅斯對烏克蘭的作為，尤其不要侵擾台灣。

為重量級國會議員效力的不具名自民黨幹部告訴路透社，「美國說有事時會介入，對我們來說不是壞事」。

中國和日本的關係複雜，中國既是日本的最大出口市場，也是最大進口來源。多年來，日本企業在中國打造了深切供應鏈，儘管如今日本政府希望日企把部分生產作業搬回國內。

中國入侵台灣也可能破壞海上航線。日本利用船運把貨品運送到世界其他地區，並從中東運回石油，替世界第三大經濟體日本提供動力。

於2014年至2019年擔任日本自衛隊統合幕僚長（參謀總長）的河野克俊表示，「如果台灣被佔領，日本可能會嚴重受害，因為我們的海上航線靠近台灣」。

他並表示，拜登的發言有助嚇阻中國侵犯台灣。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110524