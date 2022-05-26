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立陶宛國會接受討論同婚法案 要過關面臨挑戰

2022/5/26 22:45（5/26 23:02 更新）
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（中央立陶宛維爾紐斯26日綜合外電報導）立陶宛國會今天投票通過，將同性民事伴侶關係合法化的法案排入議程以進一步辯論。立陶宛國會2021年曾否決過類似法案。

在70名議員投票支持、52名議員反對下，國會通過將這項法案排入議程討論。一些反對者質疑，同性伴侶關係合法化是否違反天主教教義。

支持討論法案者受到些微鼓舞，但承認，在立陶宛這個天主教色彩濃厚的國家，要通過這項法案面臨挑戰。

出櫃的雙性戀女星和維權人士拉特奈特（Elzbieta Latenaite）在國會告訴媒體：「表決過後，我憂喜交集。」

「一方面，國會向歐洲和西方價值觀邁出一步。但另一方面，即使是這樣有節制的法案也無法不經過一場大的鬥爭就通過，勢力龐大的恐同者會侮辱想要平等權利的公民，所以令人高興不起來。」

2021年4月的民調發現，70%的立陶宛成年人反對同性伴侶關係。

反對黨議員丹布拉瓦（Algimantas Dambrava）在國會的激烈討論中說：「無論我們怎麼看，同性結合都是一種罪。」

3/4的立陶宛人是天主教徒，當地教會機構的負責人告訴議員，不要支持這種夥伴關係，因為這有改變「家庭的自然概念」風險。

為了爭取批評者支持，同性法案不再將伴侶關係定義為「情感聯繫」，也不再允許伴侶使用共同的姓氏。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110526

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