中國防疫封鎖 富士康：影響沒有想像中嚴重

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（中央社紐約31日綜合外電報導）日經亞洲今天報導，蘋果智慧型手機iPhone主要組裝廠富士康表示，中國因為COVID-19疫情封鎖，對其營運造成的影響沒有想像中嚴重。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例激增，中國於3月底下令在一些主要城市採取一系列封鎖行動。不久之後，富士康（Foxconn）就表示要暫停在深圳的營運。深圳是中國製造業重鎮，該公司在當地生產部分iPhone、平版電腦iPad和蘋果電腦Mac。

蘋果上個月曾經警告，因供應鏈受限等挑戰，第3季銷售恐將減少達80億美元，令投資人恐慌。

在蘋果揭露第2季財報後，執行長庫克（Tim Cook）在與分析師的電話會議中說：「COVID-19（疫情）很難預測。」

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，富士康董事長劉揚偉表示，封鎖對該公司的影響比預期更低，他們因此將本季度和全年的預測上調。據日經亞洲報導，富士康表示，該公司主要生產線一直在正常運作，產品開發也持續進行中。

這番評論不一定意味著蘋果完全擺脫防疫封鎖造成的供應鏈受限或晶片短缺，但那至少顯示iPhone生產正獲得改善。蘋果第2季iPhone業務營收為505.7億美元，占972.8億美元總營收中很大一部分。

根據上述報導，劉揚偉說：「封鎖對富士康的整體影響相當有限，從我們4月營收就能看得出來，且5月的表現也比我們預期更好。」（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1110601