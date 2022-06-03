菲律賓抗議北京南海禁漁令 美國相挺

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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓外交部日前對中國單方宣布南海禁漁令提出外交抗議。美國國務院發言人普萊斯今天推文表示，中方此舉不符2016年南海仲裁結果，籲北京遵守國際法義務。

普萊斯（Ned Price）推文中附上菲國外交部聲明連結並表示，中國單方的南海捕魚禁令不符合2016年南海仲裁結果，也與聯合國海洋法公約（UNCLOS）規定的國際法不一致。「我們呼籲中華人民共和國遵守國際法義務。」

菲律賓外交部5月30日發布聲明表示，已就中華人民共和國5月1日在北緯12度以北的南海區域單方實施3個半月的禁漁令提出外交抗議。這項禁漁令將持續到8月16日。

這份聲明說，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）4月8日與中國國家主席習近平電話會談時曾表示，範圍延續到西菲律賓海的中國禁漁令沒有法律依據，且損害支持雙邊關係的互信、信心與尊重。

「西菲律賓海」是馬尼拉當局主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

中國外交部發言人趙立堅1日在例行記者會答覆提問時說，中國在南海實施伏季休漁，是保護「中方管轄海域」海洋生物資源的正常措施。中方不能接受菲律賓外交部的無端指責。希望菲方客觀正確看待，並切實履行南海沿岸國義務，共同促進南海漁業永續發展。

中國每年5月1日到8月16日實施「伏季休漁」捕魚禁令，這項禁令從1999年持續至今。「伏季休漁」涵蓋黃岩島附近海域，但不包括南沙群島。

美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）一份報告指出，中國及外國漁船都須遵守這項禁令，包括爭議海域在內。休漁期開始後，中國籍中小型漁船大多會回港，但也有許多船隻前往北緯12度線南方，因此會與南沙群島及印尼海岸外的鄰國海警隊發生衝突。

另據菲律賓海巡署臉書貼文，中國駐菲大使黃溪連昨天拜會菲國海巡署。黃溪連說，希望菲律賓海巡署和中國海警隊進一步加強合作，促進地區和平穩定。

1月底以來，馬尼拉和北京發生數次海上爭議。

菲律賓海巡署3月通報，一艘中國海警船在黃岩島海域、距菲國巡邏艇約19.2公尺處近距離活動，違反國際海上避碰規則。近日還傳出，中國海警船3月曾騷擾一艘進行台菲聯合海洋科學研究任務的台灣勵進研究船。（編輯：黃自強）1110603