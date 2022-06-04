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俄軍入侵第100天 烏克蘭反攻奪回北頓內茨克2成領土
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俄軍入侵第100天 烏克蘭反攻奪回北頓內茨克2成領土

2022/6/4 14:30（6/4 15:14 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭邁入第100天，烏克蘭3日表示已收復北頓內茨克大片領土。圖為盧甘斯克地區民宅遭砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
俄羅斯入侵烏克蘭邁入第100天，烏克蘭3日表示已收復北頓內茨克大片領土。圖為盧甘斯克地區民宅遭砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社北頓內茨克3日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭邁入第100天，烏國今天表示，已經在激烈的戰鬥中收復北頓內茨克（Sievierodonetsk）大片領土，重挫俄軍要從這座被摧殘殆盡的城市推進的企圖。

路透社報導，烏東盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Sergiy Gaidai）今天告訴國家電視台，烏克蘭部隊已在與俄軍交戰期間奪回東部工業城市北頓內茨克約20%淪陷的領土。

蓋戴說：「雖然先前的局勢很艱困，（俄軍占領的）比例現在約在70%左右，我們已將他們擊退約20%。」

他說，雖然俄軍正在部署增援，這座城市接下來兩週內也不太可能淪陷。

蓋戴表示：「一旦擁有足夠的西方長程武器，我們會把他們的砲火推離我們的地盤。然後，相信我，俄國步兵就會逃之夭夭。」

俄國將大量部隊投入北頓內茨克的戰鬥中，莫斯科當局必須奪取這座城市，才能達成俄國宣稱拿下整個盧甘斯克州的目標。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，烏軍近日在當地傳出一些捷報。

烏克蘭國防部長表示，烏國士兵正在歐洲接受培訓，要操作美國和英國本週承諾提供的先進飛彈系統，烏方盼藉此能扭轉戰局。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110604

▼俄烏交戰100天，烏克蘭官方發布軍隊與人民持續對抗俄軍的紀錄影片

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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