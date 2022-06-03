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新聞週刊：美情資指蒲亭4月曾接受癌末治療、3月遭暗殺未遂

2022/6/3 20:07（6/3 20:16 更新）
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情資顯示，俄羅斯總統蒲亭4月曾接受癌症末期治療。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
情資顯示，俄羅斯總統蒲亭4月曾接受癌症末期治療。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國情報界5月底針對俄羅斯總統蒲亭的健康狀況完成第4次全面評估後，這個問題成為拜登政府內部熱議焦點。情資顯示，蒲亭4月曾接受癌症末期治療，3月他還被暗殺未遂。

3名看過美國機密報告的情報界領袖告訴「新聞週刊」（Newsweek），報告內容指出，蒲亭（Vladimir Putin）4月時似曾接受癌末治療，此後他還有公開露面。

新聞週刊也引述官員說法表示，機密報告還證實蒲亭3月曾遭暗殺未遂。

代表3個不同情報機構的高階官員擔心，蒲亭對自身權力的掌控將越來越偏執，這將使烏克蘭的未來更加坎坷且難以預料。不過，他們認為，這也代表爆發核戰的風險下降。

一名高階情報官員透露：「蒲亭的掌控力道還是很強，但他已不再握有絕對權力。在他執政期間，克里姆林宮內的爭吵從未如此激烈，每個人都感覺到盡頭將近。」

這3名官員分別來自國家情報總監辦公室（ODNI）與國防情報局（DIA），還有1人是退休空軍高階軍官。他們警告，蒲亭的孤立導致美國情報部門更難準確評估他的近況和健康。

透過電郵與新聞週刊溝通並要求匿名的ODNI官員說：「我們知道那裡有一座冰山，儘管它被霧遮蓋住了。」

DIA官員稱：「我們最好的情報來源之一，也就是外部聯絡人，大體上都已因烏克蘭戰爭而枯竭。」

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他說，蒲亭很少與外國領導人會面，因此很難取得面對面接觸所能獲得的資訊，「蒲亭的孤立加劇了（外界）對他健康狀況的揣測。」

退休軍官則警告：「我們必須避免一廂情願的揣測。我們可能已經從賓拉登（Osama bin Laden，前蓋達組織領袖）和海珊（Saddam Hussein，前伊拉克總統）身上學到這個慘痛的教訓，但我們也可能會重蹈覆轍。」（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110603

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