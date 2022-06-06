東歐智庫：民眾未意識中國威脅 近4成不知習近平

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）歐洲知名智庫「全球安全」年度政治趨勢報告出爐，調查發現，多數受訪者視俄國為國安威脅並渴望加入西方陣營，但對中國威脅防範意識不足，近4成不知習近平，對台灣看法也存在分歧。

中東歐重要智庫「全球安全」（GLOBSEC）日前公布2022年全球安全趨勢（GLOBSEC Trends 2022）調查報告，分析中東歐國家在俄烏戰爭脈絡下的態度轉變。

全球安全趨勢報告提供保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等9個中東歐國家人民的政治觀感。而鄰國戰事的爆發，使得這份連續第7年的報告結果更值得關注。

2022報告整體結論包括：8成受訪者渴望成為歐盟與北約（NATO）一份子；將美國視為戰略夥伴的比例再度上升；俄羅斯被多數國家視為國家安全威脅，總統蒲亭（Vladimir Putin）支持度降到歷史新低；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）獲近7成支持度，是蒲亭的4倍；對於歐盟是否納入烏克蘭仍意見分歧；相較於北約出兵，更傾向以經濟手段對應俄羅斯。

受訪者除羅馬尼亞外，對民主滿意度都微幅上升。此外，調查也發現大多數中東歐社會對中國可能帶來的威脅仍沒有足夠意識。「在5個國家中，1/5的受訪者無法說出中國政權是否能為自己國家帶來借鏡」，更有35%的受訪者從未聽過中國國家主席習近平。

中國近年與中東歐外交紛爭不斷，除立陶宛因設立台灣代表處而遭中國外交與經貿報復外，匈牙利也因中國復旦大學布達佩斯校區而引發國內辯論。此外，愛沙尼亞、立陶宛、與斯洛伐克都外交抵制北京冬奧。

一半的捷克受訪者將中國視為威脅，立陶宛為43%，與較2020年增加9個百分點的波蘭並列；認為中國政府威脅自身認同與價值的前三名國家也是捷克、立陶宛和波蘭。報告引用一名捷克焦點團體參與者發言：「中國絕對是世界最危險的國家，不僅軍事上，更是透過經濟…中國正緩慢掌控世界經濟。」最低的保加利亞視中國為威脅者12%，然在2年前，這項數字僅有3%。

報告寫道，大部分受訪者都忽略了中國的「不良影響」，不將它視為安全威脅，「對中國影響行動的意識缺乏也持續成為重大國安弱項」。

「台灣地位」也是調查問題之一。分析指出，儘管根據2021年報告，除保加利亞，每國都有過半受訪者相信中國政府系統性侵害人權，然而此想法並不會主動轉換成支持台灣對抗中國，中東歐人民對台灣議題仍意見分歧。

整體而言，41%中東歐受訪者將台灣視為「獨立國家」；21%為「爭議國家」；13%認為是「中國一部分」；25%則「不知道」。

其中有59%捷克民眾表示台灣為「獨立國家」、愛沙尼亞49%、立陶宛46%、斯洛伐克42%。最低比例則為保加利亞與羅馬尼亞，皆為31%。

報告表示，「過去幾年歐洲讓俄羅斯擴大不良影響卻沒有正確的抗衡措施，如今歐洲必須更妥善應對中國。密集戰略宣傳、收割關鍵基礎建設、公開宣傳中國影響以及中國內部人權侵害都是相連的」。

「全球安全」設在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），舉辦的全球安全論壇甫於4日落幕，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）皆受邀演說。外交部長吳釗燮去年造訪時也曾受邀專題演講。（編輯：韋樞）1110606