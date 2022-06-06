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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄官方網站疑遭駭 出現「榮耀歸於烏克蘭」字樣

2022/6/6 14:07
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯建設、住房暨公用事業部的網站疑似遭到駭客入侵，若在網路搜尋這個網站，會出現一句「榮耀歸於烏克蘭」的烏克蘭文標語。

「俄羅斯新聞社」（RIA）昨晚引述一名代表的話說，網站已停止運作，但用戶個資受到保護。

俄羅斯新聞社表示，其他媒體報導駭客要求支付贖金，以避免用戶個資被公開。路透社無法確定俄羅斯新聞社引用哪些媒體報導。

自俄羅斯2月24日派遣武裝部隊入侵烏克蘭以來，許多俄羅斯國營企業和新聞機構都曾遭到零星的駭客攻擊。

俄國影片分享平台Rutube於5月初遭駭客攻擊，曾斷線3天；在俄羅斯紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國的勝利日（Victory Day）77週年當天，莫斯科衛星電視節目選單內容也遭駭客入侵竄改。

此外，烏克蘭的「烏克蘭獨立新聞社」（UNIAN）今天報導，OLL.TV線上轉播世界盃足球賽會內賽烏克蘭對威爾斯之戰時，也曾短暫遭駭。路透社無法核實這項報導。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110606

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