墨總統抵制美洲高峰會 美秀合作不成反凸顯分裂

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國總統拜登重啟與拉丁美洲接觸的計畫遭受打擊，因為重要夥伴墨西哥抵制今天在洛杉磯開幕的美洲高峰會，以抗議華盛頓將3個極左國家排除在外。

這場為期1週的峰會原本意在展示雙方合作，現在卻可能讓人看見分裂，凸顯美國長期在經濟和外交方面遭受中國挑戰漸增的地區，影響力正在減弱。

白宮高級官員證實，由於「缺乏民主空間以及人權狀況」，古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉被禁止參加美洲高峰會（Summit of the Americas）。

作為回應，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示他也不會參加。

羅培茲歐布拉多抱怨美國「霸權」以及「缺乏對國家的尊重」，表示「如果不是美洲所有國家參加，就不可能有美洲高峰會」。

儘管外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）將代表墨西哥出席，但缺少羅培茲歐布拉多這位左翼民粹主義領袖參加，將削弱峰會影響力。

白宮淡化這種局面，表示拜登堅持原則，這兩個鄰國並未不和。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「我們認為不應該邀請獨裁者。」

但她表示，羅培茲歐布拉多將於7月訪問華盛頓，她還說，拜登並沒有措手不及，在羅培茲歐布拉多宣布之前，「他就已經知道了」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110607