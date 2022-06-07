烏克蘭總理：政府可能賦予英語商務語言地位

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）今天表示，烏克蘭政府正著手立法將英文指定為商務溝通語言。

什米加爾在通訊軟體Telegram發文表示：「英文現在是全球文明世界通用的商業溝通語言，因此在烏克蘭賦予這類地位將促進商業發展，吸引投資，加速烏克蘭和歐洲的整合。」

烏克蘭唯一官方語言是烏克蘭語。

根據基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）2019年一項調查，烏克蘭約五成民眾大多或僅使用烏克蘭語，約三成民眾大多或僅使用俄羅斯語。

烏克蘭的英語水平雖已提高，但仍落後同為東歐地區的部分國家。

根據總部設於瑞典的國際教育機構EF Education First，烏克蘭的英語水平僅為「中等」程度。2021年，在接受訪調的35個歐洲國家中，烏克蘭排名第30，落後波蘭和白俄羅斯。

在烏克蘭商業環境和媒體中，俄語仍扮演一大角色。儘管當局逐漸限制俄語的使用，但在不少城市，俄語仍是普遍使用的語言，當中也包括基輔。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1110607