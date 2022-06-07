澤倫斯基：戰場僵局不是選項 目標收復所有失土

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔不會為陷入僵局的戰事而跟莫斯科和解，並且以收復所有遭到俄羅斯占領土地為目標。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊出席英國「金融時報」旗下FT Live舉辦的活動時指出：「我們已經失去太多人，不能夠再棄守我們領土。」他並強調，戰事陷入僵局「不是基輔的選項」。

他說：「我們必須實現將所有領土全面解除占領。」

基輔之前曾表示，俄軍現在占領約20%烏克蘭領土，包括東部和南部大片土地。

被問到法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲不要「羞辱」俄羅斯，以保持外交途徑解套管道暢通時，澤倫斯基說：「我們不想要羞辱任何人，我們只是以相同方式回應。」

烏克蘭希望西方交付更長程武器，包括美國海馬士多管火箭系統（HIMARS） 、英國M270多管火箭系統等，可以幫助擊退俄軍。

澤倫斯基也表示，他「很高興」英國首相強生（Boris Johnson）昨天挺過所屬保守黨（Conservative Party）國會議員對他進行的不信任投票。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110607