全球通膨浮現已觸頂跡象 晶片航運肥料價格走跌

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（中央社新加坡7日綜合外電報導）當今全球通貨膨脹水準居高不下，是由數個重要的供應面因素造成。不過，其中3個因素的趨勢已經逆轉，意味世界各地消費者可以鬆一口氣的日子可能已不遠。

彭博（Bloomberg News）報導，作為半導體價格領先指標的鷹鼎科技個人電腦DRAM合約價格（inSpectrum Tech PC DRAM Contract Price），如今已降至2018年7月觸頂時一半水準，且已自去年中旬價位下跌14%。

這個價格是全球販售的各式各樣電子產品成品的成本指標，從筆電、洗碗機、LED燈泡到醫療器材等。

此外，德魯里（Drewry）貨櫃航運現貨運價自從去年9月觸及歷史高點後，已經下跌26%。這個價格可讓我們一窺其後進行下游消費時可能要花多少錢，無論是在芝加哥買衣服、在新加坡買奢侈品或是在歐洲買家飾品。

不僅如此，北美肥料價格指數（North America Fertilizer Price Index）今年3月達到空前新高後，如今已回跌24%。這個指標可看出全球糧食價格趨勢，無論是在倫敦販售的番茄，或是約翰尼斯堡市場賣的洋蔥。

目前美國和歐元區的通貨膨脹率皆超過8%，亞洲通膨率也正在攀升，引發全球各地中央銀行官員急忙調升利率來平抑物價。

儘管如此，越來越多經濟學家有相同看法，認為通貨膨脹的最高點已經過去，只是價格跌勢從原材料成本滲透到消費者所見，會有時間差。

澳盛銀行集團（Australia & New Zealand Banking Group）駐新加坡亞洲研究部主管吳坤（Khoon Goh，譯音）表示：「儘管全球部分地區的通膨尚未觸頂，但至少已出現一些跡象顯示，我們距離轉折點已不太遠，也就是與前一年相較的物價漲勢已開始降溫。」

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中國生產者物價漲勢去年底達到高點後，目前正在降溫。經濟學家預測，5月中國生產者物價與去年同期相較上漲6.5%，由4月漲幅8%下降。

吳坤表示，這樣的發展，令人期待全球進口貨品通膨降溫指日可待。他並指出，貨櫃航運價格走跌，加上採購經理人指數（PMI）中的供應商出貨時間改善，都顯示出供應鏈瓶頸正在緩解，應該會在今年稍晚緩和物價上漲壓力。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110607