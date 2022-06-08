越南官商勾結哄抬試劑 衛生部長與河內市長被捕

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）越南在COVID-19疫情期間爆發官商勾結哄抬COVID-19檢測試劑組醜聞，衛生部長阮清龍與曾任科技部長的河內市長朱玉英為此雙雙丟官後，警方7日晚間又宣布已逮捕這兩人。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發多起弊案，其中部分官員與某些省市的疾病控制中心領導共謀，讓越亞科技股份公司的COVID-19檢測試劑組得標。

越南民智報（Dantri）報導，越南公安部調查機構7日對阮清龍（Nguyen Thanh Long）與朱玉英（Chu Ngoc Anh）發出逮捕令。在此之前，阮清龍、朱玉英分別遭開除黨籍與免除公職。

越南公安部7日晚間表示，正在調查涉及越亞公司與相關部門的「違反招標規定，造成嚴重後果」、「執行公務過程中濫用職權」、「行賄」、「受賄」等案件。

公安部調查警察機構擴大調查後認定，朱玉英在分工、管理和使用研發COVID-19檢測試劑組的國家級科技計畫時出現違法行為，造成國家財產損失和浪費；觸犯「違反國有資產管理和使用規定，造成損失浪費」罪。

報導指出，阮清龍在簽發COVID-19檢測試劑組的流通登記號、價格談判和價格檢查時出現濫用職權等違法行為，對國家財產造成特別嚴重的損失；觸犯「執行公務過程中濫用職權」罪。

越南公安部調查警察機構7日對朱玉英、阮清龍發出逮捕令和搜查令，經最高人民檢察院核准，公安部已執行上述決定和命令並繼續擴大調查，此外也要審查、扣押嫌犯的財產，徹底確保收回國家財產。

報導表示，涉及越亞公司與相關部門的案件，迄今已有60多人或將面臨刑責。

越南公安部資料顯示，越亞公司2020年4月獲衛生部許可，迄今已向全國除了北江省外的62個省市的疾病控制中心和其他醫療機構提供COVID-19病毒檢測試劑組，收入近4兆越南盾（新台幣約51億元）。

調查發現，越亞公司總經理潘國越（Phan Quoc Viet）和有關人員誇大了設備價格與投入成本，每一試劑組售價47萬越南盾，哄抬45%左右。

調查還說，潘國越在提供產品過程中，與醫院領導、各省市疾控中心勾結並向組織和個人支付近8000億越南盾的佣金，越亞公司獲利超過5000億越南盾。（編輯：韋樞）1110608