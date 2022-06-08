挽救美洲峰會 拜登將首度會晤巴西總統波索納洛

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（中央社洛杉磯/巴西利亞8日綜合外電報導）巴西總統波索納洛和美國總統拜登從未意見一致，但出於不同動機，他們同意明天在洛杉磯舉行一場尷尬、倉促安排的會談。

拜登與極右派民粹主義者波索納洛（Jair Bolsonaro）接觸，這是他為挽救美洲高峰會（Summit of the Americas）做出的最後努力；而波索納洛將利用與拜登這個世界上最有權勢的人會面來提升自己的形象，以迎接爭取連任的艱苦選戰。

拜登本週將主持美洲高峰會，以修補美國前總統川普時期對美國與拉丁美洲關係造成的損害。

巴西外交部長阿摩林（Celso Amorim）指出，拜登在和俄羅斯、中國陷入衝突之際，需藉出席踴躍的美洲高峰會來展現美洲團結一致。

波索納洛在昨天、也就是出訪的前一天再次讚揚川普，並在接受電視訪問時說，拜登2020年的勝選「可疑」。

拜登政府資深官員說，預期拜登和波索納洛將進行「坦誠的對話」；「顯然我們和巴西總統以及巴西政府也有一些歧見存在」。

不過若干觀察家表示，懷疑兩位總統在30分鐘的對話中能否獲致實質性進展。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110608