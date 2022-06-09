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外媒指港人難定居台灣 陸委會：制度非「一刀切」否准多因假投資
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數百團體批UN人權專員訪中未強力究責 呼籲請辭

2022/6/9 14:30
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（中央社日內瓦8日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）上月訪問中國，全球超過230個人權團體今天抨擊她在這趟行程中「洗白」北京政權的「暴行」，要她立即請辭。

法新社報導，全球超過230個組織簽署聯合聲明，呼籲「聯合國人權事務高級專員立即辭職」，其中許多團體提倡維吾爾族、西藏和香港人權。

連署人還呼籲聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）不要在巴舍萊的任期於8月底終止時提議讓她連任。

巴舍萊此行遠赴新疆，因未能在這趟計劃已久的訪問行程中更強力直言反對中國暴行而受到廣泛批評。中國被控在新疆拘留上百萬維吾爾人與其他穆斯林少數群體，並實施強迫勞動或強制絕育。

這些團體的聯合聲明提到，巴舍萊「未能解決中國當局一連串有系統地侵犯人權作為，從而浪費一個促進究責的難得機會」。

儘管沒有大型國際人權組織簽署這項聲明，「人權觀察」（Human Rights Watch）仍告訴法新社，「人權觀察」與其他連署人同感失望。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110609

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