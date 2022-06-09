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拜登出訪前夕 美駐巴勒斯坦使團改名升級

2022/6/9 22:15
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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）美國駐耶路撒冷的巴勒斯坦外交代表團今天宣布，該團人員經過重新指派，未來可就「實質問題」直接向華府匯報。這象徵美國總統拜登正式出訪以巴地區前，雙方關係升級。

路透社報導，原「巴勒斯坦事務組」（Palestinian Affairs Unit，PAU）也更名為「美國巴勒斯坦事務辦公室」（U.S. Office of Palestinian Affairs，OPA）。

拜登的前任總統川普（Donald Trump）將美國政策大幅轉向以色列，使巴勒斯坦面臨連串挫折。川普政府不僅正式關閉巴勒斯坦總領事辦公室，將PAU列為以色列大使館附屬單位，還於2018年將駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷移到耶路撒冷。

外交代表團發言人表示：「OPA將在美國駐耶路撒冷大使館的支持下運作，並就實質問題直接向國務院近東事務局（Near Eastern Affairs Bureau）報告。」

發言人指出，「改名是為符合國務院的命名規則。新的OPA營運結構旨在加強我們的外交通報和公共外交參與。」

巴勒斯坦官員尚未就此發表評論。巴勒斯坦當局9日將在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）接待主管以巴事務的美國副助理國務卿安默（Hady Amr）。

長期以來，巴人一直希望將東耶路撒冷列為未來建國後的首都，並認為川普遷移大使館令他們的願望難以成真。1967年佔領東耶路撒冷的以色列則堅稱，耶路撒冷是以國不可分割的首都。

拜登政府承諾重新開放巴勒斯坦總領事辦公室，但以色列表態不會同意，並提議改在雷馬拉開設總領事辦公室。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110609

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