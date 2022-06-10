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國際旅客赴美前採檢陰性 拜登政府將宣布取消

2022/6/10 23:34
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國政府高級官員告訴路透社，在旅遊及航空業者極力遊說後，拜登政府將取消搭機入境國際旅客須出示行前COVID-19檢測陰性的規定，將於12日凌晨0時1分起生效。

路透社報導，這名官員指稱，拜登政府今天將宣布，美國疾病管制暨預防中心（CDC）不再要求入境國際旅客出示行前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測，CDC已基於科學和數據確定這項要求不再有所必要。CDC將在90天內重新評估這項決定。

這名官員指出：「如果需要恢復行前檢測要求--包括因為出現令人擔心的新變異株--CDC將會毫不猶豫採取行動。」

自去年12月起，CDC開始要求國際旅客須在搭機赴美前1日內COVID-19檢測呈陰性，但未對陸地越境旅客有此要求。

美國航空（American Airlines）總裁伊桑（Robert Isom）上週在一場會議中表示，這項檢測要求「荒謬」，且正在「削弱」休閒和商務旅行。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110610

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