美洲高峰會落幕 拜登承諾讓移民擁有安全和尊嚴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）儘管缺少墨西哥總統羅培茲歐布拉多出席而削弱美洲高峰會的影響力，美國總統拜登今天仍引領20個美洲國家做出承諾，要在移民議題上共同努力，讓移民擁有安全和尊嚴。

洛杉磯舉行為期一週的美洲高峰會（Summit of the Americas）落幕之際，拜登（Joe Biden）承諾要盡更大心力，並發表一項有關移民的聯合宣言，內容在很大程度上是讓現有安排正式化，而非制定新政策。

法新社報導，這項宣言呼籲讓「所有移民擁有安全和尊嚴」，但也要求執法部門加強合作。

拜登過去承諾會比前任總統川普（Donald Trump）對待移民的方式更為人道，他今天宣布6500萬美元預算來支持在美國農場工作的合法季節性移工。

儘管墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）抵制出席，以抗議華府將3個極左國家古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉排除在峰會外，但墨國外交部長仍稱許美方努力。

墨西哥是美國在移民問題上的重要夥伴，兩國共享長達3145公里的邊界。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，峰會的結果「非常正面」，包括拜登呼籲在經濟和「關於移民的區域做法」等議題共同合作。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110611