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法國會選舉首輪投票登場 左翼挑戰馬克宏改革大計

2022/6/12 20:30（6/12 21:06 更新）
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法國國會下議院國民議會選舉首輪投票12日登場。圖為法國總統馬克宏投票畫面。（法新社）
法國國會下議院國民議會選舉首輪投票12日登場。圖為法國總統馬克宏投票畫面。（法新社）
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（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國國會下議院國民議會選舉首輪投票今天登場。團結一致重整旗鼓的左翼尋求阻撓總統馬克宏的改革大計。曾經癱瘓法國政壇的左右共治幽靈也再度成為討論焦點。

法新社報導，法國國民議會（National Assembly）所有577個席次採2輪投票選出，19日舉行第2輪投票後，新國會組成才會明朗。

這場選舉的結果，將為4月法國總統大選寫下至關重要的完結篇。馬克宏（Emmanuel Macron）第一個任期受到抗議聲浪、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯對烏克蘭開戰等因素影響，他在贏得第2任期後，矢言開創具變革性的新時代。

投票將於法國本土當地時間今天上午8時開始，海外選區已提前於上週末投票。

4月選情慘淡的法國左翼陣營如今展現團結，在領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）稱為總統選舉「第3輪投票」的國會大選中，成功整合成為一個聯盟。

民調顯示，馬克宏的中間派「同在」聯盟（Ensemble），以及梅蘭雄整合強硬左派、社會黨、共產黨、綠黨而形成的新民眾生態和社會聯盟（NUPES），在這場普選中旗鼓相當。

馬克宏的聯盟若保住壓倒性多數，他將可以繼續像以前那樣進行統治。如果不是這樣，那麼他恐怕得跟右翼政黨麻煩其事進行逐項法案交易，或是違反意願進行內閣改組。

如果左翼聯盟獲勝，對馬克宏而言將會是場災難。雖然分析家認為這樣的可能性不高，但也不是完全不可能。

這將會使得法國重返曾經癱瘓政治的「左右共治」，亦即總理和總統來自不同陣營。

屆時儘管馬克宏仍將主導外交政策，但前馬克斯主義者梅蘭雄早已言明其志，他要成為總理，並且會阻撓馬克宏延後退休年齡的計畫。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110912

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