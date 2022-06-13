淨零排放各界挺？德分析：就怕有些只是「漂綠」

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（中央社波昂13日綜合外電報導）今天公布的分析顯示，儘管最近數月各國、城市和公司大幅提高了淨零排放承諾，許多計畫卻仍存在「重大缺陷」，讓人擔心企業可能是在大規模「漂綠」（greenwashing）。

所謂的「漂綠」是指公司、政府或組織以某些行為或行動宣示對環境保護的付出，實際上卻是反其道而行。

隨著致命和代價高昂的氣候衝擊益趨增多，政府和企業在面對日益增加的緊迫性和公眾壓力下，去年紛紛在格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會前宣布淨零承諾。

大多數富裕國家宣布2050年前實現淨零排放，中國和印度則分別承諾會在2060年和2070年前做到。

德國「新氣候研究所」（NewClimate Institute）氣候政策分析家、這份報告的共同主要作者漢斯（Frederic Hans）表示：「這一概念的使用正在蓬勃發展。」

但魔鬼藏在細節中。

漢斯說：「如果你設定淨零目標，但沒有以任何方式傳達目標所暗示的減排量，那麼就沒人知道，不能追究你責任。」

這份報告援引1個包含4000多個政府、城市、州和主要公司的數據庫做出分析，在氣候談判代表於德國開會、為今年稍晚的聯合國重要會談做準備之際發布。

報告並未深入研究各淨零排放計畫會如何抵銷其排放的溫室氣體量，而是專注於監測目標的穩健程度以及是否繼而採取特定的行動途徑。

研究發現，全球90%以上的經濟現在涵蓋在各國政府淨零排放承諾中─3年內增至近6倍。而世上最大型的上市公司現在有1/3具備淨零目標，從2020年12月的417家增加到702家；具有這些減排目標的主要城市數量則增加1倍，達到235個。

「新氣候研究所」高級氣候政策研究員、共同作者倉持武（Takeshi Kuramochi, 音譯）說：「我們正處於分水嶺時刻，迫於同儕壓力匆忙設定淨零承諾，特別是在商業部門，要不就是會導致大規模的漂綠，要不就是會從根本上轉向脫碳。」

「淨零追蹤報告」（Net-Zero Tracker）分析研究一系列因素，例如是否已公布細部計畫、是否納入儘早採取減排行動的關鍵過渡目標；若是政府，則看他們是否已將細部計畫載入法律。

這份報告發現，截至2022年5月，65%的國家淨零排放目標已規定在國內法律或納入政策文件，而2020年12月這一比例僅為10%。

但報告發現，在承諾淨零排放的702家公司中，只有約一半有某種過渡目標，「低得讓人無法接受」。

這些公司裡面，只有38%將與其產品和活動相關的所有排放─從供應鏈到消費者使用和處理─納入淨零計畫。

報告發現，大型企業排放者、尤其是化石燃料行業，在最有可能承諾淨零排放之列，「這可能反映這些行業在社會壓力下遵守長期排放目標，或許只是象徵行為，或只是漂綠─而非企業氣候領導力」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110613