西班牙提早迎接首波熱浪 森林大火風險提高

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西班牙今年首波熱浪自中南部延伸至沿海地區。週日（12日）傍晚，氣溫稍降，孩童們到海灘戲水消暑。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年6月13日

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（中央社記者胡家綺馬德里13日專電）西班牙國家氣象局宣告今年首波熱浪提早來襲，部分地區白天溫度突破攝氏40度，城市夜晚高於20度。預測熱浪至少持續至16日，各地宛如酷暑「熱」不堪言，森林大火風險提高。

西班牙國家氣象局（AEMET）10日正式宣告熱浪侵襲，提前迎接極端高溫。氣溫比正常溫度升高5至10度，許多地區甚至升高10至15度。

全國共47個氣象觀測站昨天記錄到突破攝氏40度的高溫。安達魯西亞地區的雷阿爾城（Ciudad Real）記錄到43度、哈安（Jaén）也是43度、哥多華（Córdoba）42.8度。

全國各地宛如8月酷暑，民眾提早迎接盛夏。

國家氣象局今天對全國12個自治地區，包括卡斯提亞拉曼查（Castilla La Mancha）、埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、安達魯西亞（Andalucía）地區等，發布高溫警告。

首都所在的馬德里地區，也列在第二級橘色高溫警告名單上。

氣象學家維拿斯（José Miguel Viñas）向國家報（El País）表示：「這種程度的高溫發生在6月不尋常。6月往往會有幾天特別熱，但不是這種盛夏三伏天才會發生的熱浪。」

除了白天酷熱難耐，許多城市連夜晚也炙熱到令人窒息，溫度介於20至25度之間，彷彿熱帶的夜晚。據預測，巴塞隆納這週晚上溫度可能不下於24度。

國家氣象局的高溫警告明天將延伸至全國14個自治地區。熱浪會持續蔓延到北部和東南部沿海地區，幾乎全國都將被烤爐籠罩。

面對熱浪肆虐，週末期間，西班牙民眾紛紛到海灘和游泳池戲水避暑。

連日高溫也增加了森林大火發生的風險。南部馬拉加（Málaga）的普赫拉山（Pujerra）野火災情自8日開始肆虐，至今已延燒3500公頃。

維拿斯指出，熱浪提早來襲，不代表今年夏天氣溫都會如此高張；但「歐洲中期天氣預報中心早在數週前預測，今年西班牙和歐洲，將會度過一個異常溫暖的夏天」。（編輯：馮昭）1110613