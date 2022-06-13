美中防長面談 奧斯汀：華府有機會提出憂台海不穩

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（中央社曼谷13日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀今天表示，他最近與中國國防部長魏鳳和會面，是努力開啟兩國軍方溝通管道的重要一步，也讓華府有機會提出對於台灣海峽潛在不穩定局勢的擔憂。

路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）是在訪問泰國期間，對記者作上述表示。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議上週末在新加坡舉行，奧斯汀與身兼中國國務委員的魏鳳和在10日下午先舉行會談，這是兩人首度面談。

魏鳳和當時聲稱「若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將『不惜一戰』」；奧斯汀則說，美國會持續與盟友站在一起，包括台灣。而在中國就領土主張上採取更具脅迫性及侵略性的作法時，「這一點特別重要」。

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兩人在香格里拉對話會期間，就台灣議題可謂針鋒相對。但在中國軍方及媒體表態及報導中，雙方有意商討兩軍恢復交流合作，兩軍關係改善似有轉機。

綜合中國「政知新媒體」評論文章及相關報導，中國國防部新聞發言人吳謙在會談結束後說，會談比預定的時間延長，「雙方多談一些，多交流一些，總是好事。總體看，此次會談時間不算長，但效果是好的」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110613