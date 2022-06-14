太平洋兩棲領導人研討會 台灣軍官受邀參加

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）探討印度太平洋地區安全保障的國際會議「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS），今天在東京舉行開幕式，有18國陸戰隊司令官參加。台灣由海軍少將張世行等人以觀察員身分獲邀參加。

本屆太平洋兩棲領導人研討會今天在東京一家大飯店舉行開幕儀式，來自澳洲、菲律賓、泰國等18國將近70人與會。台灣接受美方邀請以觀察員身分與會者包括海軍151艦隊艦隊長張世行少將、陸戰隊指揮部副參謀長吳志孝上校、海軍中校、陸戰隊少校等4人。

4名台灣軍官身穿西服，並未穿軍裝。4人在會場與美日等軍方人士互動熱絡。

太平洋兩棲領導人研討會於7年前由美國陸戰隊主導舉辦，主要是為提升友好國家的水陸兩棲作戰能力，以維護印度太平洋地區的和平穩定。本屆美國力邀日本共同舉辦，首度在日本舉行。為因應中國的海洋行動擴大，今年英國、法國也受邀與會。

日方主辦人為陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀，美方則是太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）中將。

吉田在開幕式致詞時表示，在印太地區，除了大國之間的競爭外，禁止核子擴散體制正面臨挑戰，以及恐怖主義等威脅，印太地區國家有必要加強合作因應。

研討會活動將舉辦到16日為止，舉辦期間，除了會議外，與會者將參訪日本自衛隊基地、駐囤地，並視察美日軍備。

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在日本千葉縣的陸上自衛隊木更津駐囤地，美國陸戰隊的高機動火箭炮及日本陸上自衛隊的地對艦飛彈將同時登場，也將公開美國運輸機對陸上自衛隊運輸機MV-22魚鷹機（Osprey）進行空中加油的情況。

太平洋兩棲領導人研討會2015年首屆在美國夏威夷舉辦，台灣受邀與會，由時任海軍陸戰隊99旅少將旅長劉豫屏代表參加；2019年由三軍聯訓基地指揮官劉爾榮少將代表參加。2019年舉辦時，研討會場上可看到青天白日徽的中華民國海軍陸戰隊隊旗與20個盟國隊旗並排在講台後方。（編輯：陳惠珍）1110614