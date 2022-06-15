馬克宏對俄態度轉強硬 但堅稱烏克蘭終須談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬尼亞康士坦塔15日綜合外電報導）為緩解烏克蘭和一些歐洲盟國對其立場的擔憂，法國總統馬克宏今天對俄羅斯表達更強硬態度，也呼籲與烏克蘭進行「深入討論」，稱歐洲有必要向基輔發出強烈訊號。

馬克宏（Emmanuel Macron）昨天抵達羅馬尼亞，對烏克蘭幾個鄰國進行為期3天的訪問，包括摩爾多瓦（Moldova）。兩名外交消息人士稱，馬克宏接著可能在明天與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）訪問基輔。

馬克宏在會見駐羅馬尼亞的法軍部隊後表示：「在我們歐盟的門口，史無前例的地緣政治情勢正在上演。當前的政治背景以及歐盟和幾個國家必須做出的決定，證實有必要進行新的深入討論並取得新的進展。」

他說，討論應具備「一種新的性質」，包括軍事裝備、融資以及受俄羅斯入侵影響的烏克蘭小麥運輸得以解除封鎖等問題。

馬克宏說：「我們歐盟需要向已經英勇抵抗了幾個月的烏克蘭和烏克蘭人民發出明確的政治訊號。」但他並未說明進一步細節。

馬克宏象徵性訪問基輔若能成行，正好是在歐盟執行委員會就烏克蘭應否取得歐盟候選國地位提出建議的前一天。歐洲最大的國家對這件事一直不甚積極，6月23日至24日的領袖峰會也將討論此事。

在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中，馬克宏對支持烏國態度模棱兩可，一直受到烏克蘭和東歐盟國批評。馬克宏昨晚似乎採取了較強硬的立場，他在羅馬尼亞一處軍事基地告訴法國和北約部隊：「我們將盡一切努力阻止俄羅斯的戰爭力量，協助烏克蘭人和他們的軍隊，並繼續談判。」

馬克宏最近幾週一再表示，不要「羞辱」俄羅斯非常重要，這樣才能在戰鬥結束後找到外交解決方案，而他繼續與克里姆林宮維持暢通的溝通管道，激怒更多鷹派盟國。

馬克宏訪問羅馬尼亞時淡化這些說法，但堅稱烏克蘭最終將不得不與俄羅斯進行談判。他告訴記者：「我們同在一個大陸上。地理是很頑固的，終究俄羅斯就在那裡。它昨天在那裡，今天在那裡，明天還是會在那裡。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110615