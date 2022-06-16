秘魯總統貪腐調查線上公聽會 驚見猛男熱舞畫面

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（中央社利馬15日綜合外電報導）針對秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）的貪腐調查線上公聽會今天出現不速之客，期間短暫出現一名肌肉猛男穿丁字褲熱舞的畫面。

路透社報導，脫衣舞男密洛斯（Ricardo Milos）熱舞鏡頭，讓檢察官羅哈斯（Samuel Rojas）直呼「他們秀出非常暗示性的畫面」。

這段意外插曲發生時，羅哈斯正在概述卡斯蒂約應接受調查的原因。這場公聽會由司法部門的電視頻道對外轉播，期間這段冒犯性十足的熱舞畫面在社群網站推特（Twitter）瘋狂轉傳。

秘魯最高法院法官正在評估一項要求，即是展開調查總統是否主導這起貪腐陰謀，而貪腐陰謀牽涉的對象還包括目前逃亡下落不明的前交通暨通訊部長席爾瓦（Juan Silva）。

總統的法律辯護團隊正設法阻止檢察官於排定的17日聽證會對卡斯蒂約進行問話。

這段舞男的畫面是由卡斯蒂約律師團成員的帳號所發出，短暫打斷了聽證會。

律師團成員艾斯皮諾薩（Benji Espinosa）否認事件是他所為，還說自己是「電腦犯罪」的受害者。

這名律師已經向法官提出投訴，稱這個插曲「顯示司法部門線上系統不堪一擊」。

秘魯左派總統卡斯蒂約上台10個月，已因政府涉貪遭各界嚴格檢視，社會抗議聲隆隆，民調支持度也下滑。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳彥鈞）1110616