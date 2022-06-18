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日本重新開放外國觀光團旅遊 首批6月15日入境

2022/6/18 12:55（6/18 13:07 更新）
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本政府因應COVID-19全球大流行而嚴控邊境約兩年後，已從6月10日起重新開放外國觀光團入境。觀光廳長官和田浩一說，這兩個月約有1300人申請簽證，首批旅客6月15日已入境。

日本共同社報導，和田浩一昨天說，自從6月10日重新開放外國觀光客入境後，6月有逾300人申請入境，7月後可能會有千人左右申請。

和田說，首批外國觀光客已在6月15日入境日本觀光，人數並不多。

日本受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而嚴控邊境，外國觀光客已約兩年無法申請入境。日本政府6月10日以感染風險低的98個國家或地區人士為對象，重新開放外國觀光客入境，初期僅限全程有領隊陪同的團客入境，且所有人都必須遵守日本國內包括戴口罩在內的防疫措施。

TBS電視台報導，和田說，目前申請的人士可能來自東南亞、韓國及美國等。

時事通信社報導，和田強調，隨著重新開放外國觀光客入境帶來的消費擴大，將對地方活力帶來貢獻，「我們會確實地努力讓入境人數能順利增加」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110618

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