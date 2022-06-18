憂偵察設備落俄軍手中 美軍售烏克蘭無人機喊卡

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（中央社密蘇里州聖路易市17日綜合外電報導）兩名熟知內情的消息人士說，美國總統拜登政府向烏克蘭出售4架大型武裝無人機的計畫喊停，原因是擔憂其中精密的偵察設備恐落入敵人手中。

路透社報導，美國五角大廈的國防技術安全管理局（Defense Technology Security Administration）負責保護高價值科技別落入敵人手中，在深入審查這起軍售案時表態反對。有3人說，這項計畫的消息是自3月起傳開，白宮先前已批准計畫。

路透社6月初率先披露美國擬向烏克蘭出售4架MQ-1C 灰鷹（Gray Eagle）無人機的計畫。這款無人機可裝載地獄火飛彈（Hellfire），在戰場上用來對付俄羅斯。

國防技術安全管理局反對出口這些無人機，是因為擔憂機上的雷達與偵察設備如果流入俄羅斯手中，可能會對美國構成安全風險。

消息人士表示，這個考量在最初審查時遭到忽視，但上週末在五角大廈開會時又被提出。

五角大廈發言人高夫（Sue Gough）說：「技術安全審查是將美國國防物品交付所有國際夥伴的標準做法。所有案件都會依各自情況個別審查。國安疑慮是透過既定程序向適當的審批機關提出。」

不具名消息人士透露，關於是否持續推動這起軍售案的決定，現在交由五角大廈更高階的指揮鏈檢視，還不清楚何時會有決定。

消息人士表示，讓軍售案能前往推動的一個方法是，以精密度較低的設備取代現有的雷達與感應器組，但可能要花上好幾個月才能完工。

如果無人機軍售案獲准推動，美國國會將有機會阻攔，但外界認為不太可能。

熟知進度的消息人士說，這4架通用原子航空系統公司 （General Atomics）製造的灰鷹無人機原先預定交給美國陸軍。

根據陸軍預算文件，灰鷹無人機一台造價1000萬美元（約新台幣3億元）。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110618