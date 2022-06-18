美國阿拉巴馬州教堂槍擊3死 罹難者與犯嫌皆白人長者

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國阿拉巴馬州伯明罕郊區一間教堂發生槍擊。警方表示，70歲凶嫌曾到教堂作過數次禮拜，這次卻在教堂的自備菜餚晚餐聚會以手槍擊斃3名老人後被捕，凶嫌和死者皆為白人。

美聯社報導，伯明罕郊區維斯塔維亞山市（Vestavia Hills）的聖史蒂芬聖公會教堂（St. Stephen's Episcopal Church）一位前牧師表示，所幸當時有人用椅子打凶嫌，並將對方制伏等待警方抵達，才免於更多人傷亡。

傑佛遜郡（Jefferson County）地區檢察官宣布，犯嫌史密斯（Robert Findlay Smith）今天被依惡意謀殺罪起訴。

伯明罕市富裕的郊區發生這起令人費解的暴力事件，震驚這個生活方式以家庭為中心的社區，同時加深美國人民的不安情緒；美國社會自5月以來接連發生紐約州水牛城超市、德州一所小學等死傷慘重的大規模槍擊。

前牧師卡本特（Doug Carpenter）說：「為什麼一個已跟大家相處好一陣的人，會突然決定去晚餐聚會殺人？ 這不合理。」卡本特在聖史蒂芬聖公會教堂服事30年直至2005年退休。

卡本特說，3名罹難者都是教會成員，當時正參加教堂每月一次的晚餐聚會。卡本特至今仍會參加教堂的週日禮拜，但昨晚案發時並未在場。有臉書（Facebook）貼文稱案發時的聚會為「戰後嬰兒潮世代的聚餐」。

卡本特說，一名罹難者的妻子和其他目擊者講述事發經過，稱這名僅自稱「史密斯先生」的男子獨自坐在一張桌子旁，他之前參加教會晚餐也是如此。

卡本特在電話中告訴美聯社：「其他人試圖和他說話，但他有點疏遠，非常像個孤鳥。」並說昨天晚宴上，教會成員芮尼（Walter Bartlett Rainey）邀請犯嫌同桌但遭拒；芮尼的妻子也注意到犯嫌沒吃東西，想幫他裝食物同樣被拒。

卡本特說，不久後犯嫌拔槍向芮尼和另外兩名教友開槍，一名70多歲的男教友抓起一把椅子衝向槍手，「他用一把折疊椅打他，將槍手打倒在地，奪走槍枝抵住槍手腦袋」。

84歲的芮尼當場死亡，他結縭60年的妻子沒有受傷。家屬在一份聲明中說：「對於她倖免於難我們都心懷感恩，芮妮在妻子的懷裡過世，她則在他耳邊輕聲滿懷安慰和愛的話語。」

警方表示，75歲的葉格爾（Sarah Yeager）送醫後不治，另名84歲的婦女也在今天去世，警方基於家屬隱私沒有公布後者身分。

警方表示，史密斯和3名罹難者都是白人，行凶動機尚待釐清，犯嫌也偶爾會參加教堂禮拜。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110618