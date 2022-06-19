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日本罕見熊入侵店家後離去 店內30人無人受傷

2022/6/19 11:57
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本新潟縣18日下午發生罕見的熊破門闖入店家後離去事件，由於正值週末，當時店內約30人目睹「熊入侵」飽受驚嚇，所幸無人受傷。當地警方已呼籲附近居民留意熊出沒。

日本朝日新聞報導，18日下午3時30分左右，新潟縣一處「道之驛」（一般道路旁的休息站）內一間商店發生熊入侵事件。這頭身長約一公尺的熊先撞破厚約5公釐的玻璃自動門進入店內，在另一扇自動門開啟時離開店內。

事發當下店內約有數十名客人，所幸無人受傷。當地警方與地方政府已呼籲附近居民與店家多加留意。

經營這處「道之驛」的公司負責人說，在店外聽到很大聲的玻璃破碎聲，以為發生車禍還是刑案，「這裡猴子跟野豬都沒來過，沒想到竟然會有熊」。

當地媒體「新潟放送」報導，18日下午發生熊入侵商店的騷動，當時店內包括顧客及員工在內約有30人，幸好沒人受傷。

警方表示，當局是在18日下午3時30分左右接獲通報，這頭熊從商店後方出入口撞破玻璃門進入店內，在穿越商店後從另一個出入口離去。

相關人士說，大家都被熊出沒嚇了一跳，這裡從沒發生過熊闖進店家的前例，「大家都嚇到了，熊就在大家被嚇到的時候離去，沒有人受傷真是萬幸」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110619

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