菲副總統搶先辦就職 與小馬可仕將維繫利益結盟

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菲律賓副總統當選人薩拉．杜特蒂（中）19日搶先總統當選人小馬可仕11天舉辦就職典禮。圖為菲國參院議長索托（左）和眾院議長費拉斯柯（右）5月25日宣布薩拉當選副總統。（薩拉競選團隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年6月19日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）菲律賓正副總統分別民選產生，副總統當選人薩拉．杜特蒂今天搶先總統當選人小馬可仕11天舉辦就職典禮。學者認為薩拉和小馬可仕會為利益延續結盟，短期內不會鬧翻。

菲律賓1987年憲法規定，正副總統任期自6月30日中午起，到6年後的6月30日中午止。歷屆正副總統當選人也依循這項規定，在6月30日宣誓就職。

不過，薩拉（Sara Duterte）5月下旬表示，她已選定6月19日在菲國南部納卯市（Davao）舉辦就職典禮，因為能見證副總統宣誓就職是納卯市和納卯地區的驕傲。如此一來，她才能參加小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月30日的總統就職典禮。

薩拉今天的就職典禮時長約1小時，由最高法院大法官耶南多（Ramon Paul Hernando）監誓。

薩拉的父親、總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和盟友、前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）等人出席觀禮。小馬可仕不僅自馬尼拉南下參加薩拉就職，妻子露意絲（Louise Araneta-Marcos）、長子桑德羅（Sandro Marcos）和長姐、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）也一起出席。

小馬可仕接受菲國媒體採訪表示：「我為她（薩拉）感到驕傲。她會很棒。她將會做得很好。」

44歲的薩拉宣誓就職後致詞表示，她年輕時曾夢想成為醫生，但後來成為律師和納卯市長。在3220萬菲律賓選民支持下，她誓言將獻身為國家服務。

今天正值菲律賓父親節和國父黎薩（Jose Rizal）生日。

薩拉說：「黎薩教導我們，無私和犧牲可以改變我們國家的命運，塑造我們孩子的未來。」即將兼任教育部長的薩拉也說：「我們永遠不應該忘記，強調教育始於家庭是每個菲律賓家庭的義務。」

小馬可仕和薩拉今年大選組成「團結陣營」。菲律賓南北兩大政治家族結盟下，兩人分別奪得過半選票支持，大敗對手當選正副總統。

菲國政治分析家海達里安（Richard Heydarian）曾分析，薩拉．杜特蒂家族勢力位於南部民答那峨島。薩拉宣布不選總統，擔任小馬可仕副手後，這批「堅定的南方支持者」轉而支持小馬可仕，「小馬可仕-薩拉配」頓時成為對手難以匹敵的強大競選拍檔。

換句話說，小馬可仕在今年大選能壓倒性勝出，與薩拉結盟是關鍵之一。菲律賓德拉薩爾大學（De La Salle University）政治學教授霍姆斯（Ronald Holmes）在5月下旬一場論壇中說，在利益驅動下，即使小馬可仕和薩拉陣營內部可能存在分歧，雙方結盟關係將會維繫下去。

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菲律賓大學迪里曼分校（UP Diliman）政治學教授艾天薩（Maria Ela L. Atienza）認為，小馬可仕和薩拉的「團結陣營」是由傳統政治人物和政治家族組成的龐大聯盟，小馬可仕又是1987年以來首位獲得過半選民支持的民選總統，至少在他上任後幾年內，推動的法案在參眾兩院都會得到多數國會議員支持。

她預期小馬可仕上任後，必須對許多選舉期間有功人士進行酬庸，「團結陣營」也能因此維持下去。但小馬可仕和薩拉畢竟出自不同政治家族，支持者也不同，可能仍然存在緊張關係，能否長期延續下去只能拭目以待。（編輯：林憬屏）1110619