更多編輯台推薦新聞：
王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人
運動

王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮
生活

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

泰國大麻合法化 相關產品校園止步

2022/6/20 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國9日將大麻從毒品管制名單中移除，民眾可不限數量在自家種大麻。不過為了避免年輕學子濫用，教育單位近日下令校園內不得出現大麻，也禁止販售含有大麻的飲料和食物。

泰國將大麻從管制毒品名單中移除後，傳出多起民眾因為使用大麻而送醫的新聞。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，高等教育、科學研究和創新部（The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation）部長阿內（Anek Laothamatas）簽署公文，禁止轄下所有大學和單位內販售含有大麻的食物和飲料，也禁止從校外攜入；同時禁止校園和相關單位內有人把大麻做娛樂用途。

公文並提到，大學和轄下單位要開課教導學生和鄰近社區居民如何正確使用大麻，大麻若用在醫療用途，必須有專業人士監督。

此外，泰國教育部日前發布命令，16日開始禁止轄下各級學校內出現大麻，學校員工要確保學校內不會販售含有大麻的食物和飲品，學生也不能從校外把相關產品帶入校園。

公共衛生部17日宣布即日起禁止民眾公開吸食大麻，也不可出售給未滿20歲者、孕婦或是哺乳期的婦女。

泰國政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家。泰國政府為了進一步促進大麻的經濟價值，公共衛生部在2020年底將大麻的葉子、纖維、根部和莖部從管制名單中移除。

泰國政府今年更進一步讓大麻成為泰國的綠色經濟作物，6月9日正式將大麻從毒品管制法的名單中刪除，民眾可在家不限數量栽種大麻，但僅限家戶醫療用途，娛樂用大麻仍然在禁止之列。

此外，大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）的含量必須低於0.2%，高於此含量的大麻萃取物仍然是列管毒品。大麻中含有的四氫大麻酚就是會讓人有興奮感的物質。（編輯：馮昭）1110620

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族