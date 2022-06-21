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俄羅斯入侵烏克蘭
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德總理稱蒲亭憂民主星火燎原 俄羅斯外交部駁斥

2022/6/21 11:59（6/21 12:53 更新）
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德國總理蕭茲（圖）表示，俄羅斯總統蒲亭擔憂「民主星火」燎原般蔓延到他的國家，還說他試圖分化歐洲，並回歸到一個由勢力範圍主導的世界。（圖取自facebook.com/olafscholz）
德國總理蕭茲（圖）表示，俄羅斯總統蒲亭擔憂「民主星火」燎原般蔓延到他的國家，還說他試圖分化歐洲，並回歸到一個由勢力範圍主導的世界。（圖取自facebook.com/olafscholz）
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（中央社柏林20日綜合外電報導）德國總理蕭茲表示，俄羅斯總統蒲亭擔憂「民主星火」燎原般蔓延到他的國家，還說他試圖分化歐洲，並回歸到一個由勢力範圍主導的世界。俄羅斯外交部隨即發文駁斥。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）接受「慕尼黑水星報」（Muenchner Merkur）訪問的內容今天刊登在政府官網，蕭茲就蒲亭（Vladimir Putin）是否接受烏克蘭更接近歐盟一事回答提問。

蕭茲表示：「俄羅斯總統必須接受他的近鄰存在法治民主國家組成的圈子，而且還愈來愈團結。他顯然擔心民主星火燎原般蔓延到他的國家。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）駁斥上述說法，在社群媒體上諷刺地寫道：「德國星火朝我們蔓延了好幾次。我們不允許有更多火災。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）上週建議給予烏克蘭「歐盟候選國」地位，歐盟領袖預定23日與24日在布魯塞爾的峰會上討論這項提案，須經全體同意才能確定候選國身分。蕭茲表示，他也支持烏克蘭加入歐盟。

蕭茲警告，能源價格居高不下，很可能會持續很長一段時間。俄羅斯宣稱，削減天然氣供應是因為制裁措施導致必要零件缺少，但蕭茲不同意這種說法。

他說：「這種解釋並不可信。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110621

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