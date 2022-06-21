伊斯坦堡LGBTI+驕傲週遭禁 主辦單位：不會放棄

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）土耳其伊斯坦堡2個行政區以示威及公眾集會法為由，禁止LGBTI+驕傲週活動舉行。主辦單位發布聲明表示，這項禁令違法，「我們不會放棄，我們不害怕」，將在安全場所及線上持續舉辦活動。

土耳其被視為對LGBT+（男女同志、雙性戀及跨性別者，+是指其他與同性戀相關的人士）社群最友善穆斯林國家，伊斯坦堡2003年首次舉辦同志驕傲遊行，更是年度全球同運盛事。但是2015年起，土耳其政治環境和社會氛圍劇變，驕傲遊行被禁多年。

獨立新聞網站Bianet昨天報導，伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）及卡迪科伊區（Kadikoy）公告：「我們得知2022年6月21日（週2）至2022年6月23日（週4）間，第30屆『伊斯坦堡LGBTI+驕傲週』將舉行集會、記者會、遊行及發傳單等」。

2行政區並引「示威及公眾集會法」，自21日至27日禁止於所有開放及封閉區域舉行任何活動。

驕傲週禁令在前，Bianet指出，「捍衛伊斯蘭」（Müdafaa-i İslam Hareketi）組織將於26日舉行的集會卻未遭擋。Müdafaa-i İslam Hareketi昨天推文呼籲民眾當天至塔克辛廣場（Taksim）集合，「保護你的家人、世代及城市，向『變態』說不」。

驕傲週主辦單位İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası昨天發布聲明表示，「我們不會放棄，我們不害怕」。

聲明指出，伊斯坦堡第30屆LGBTI+驕傲週20日開跑當天，警方卻以「全面管控」為幌子檢查活動場所。執法人員試圖以索取稅務文件向活動場地施壓。「儘管壓力很大，我們今天仍在活動場地會面」。

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İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası說，當國家及執法單位意識到無法以控制為由阻止這週的活動時，貝伊奧盧區及卡迪科伊區下了為期1週的禁令。這個決定是違法的，「我們將行使我們所有的權利，並提出必要的反對意見」，並將在安全的場所及線上繼續舉行活動。

伊斯坦堡民眾去年6月不顧禁令，走上街頭挺同志驕傲遊行，警方以催淚瓦斯驅趕，約20人被捕，包括一名記者。（編輯：黃自強）1110621