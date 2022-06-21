別馬克宏式、蕭依古化 烏克蘭抗戰不忘幽默

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（中央社記者田習如台北21日電）烏克蘭人在抗俄戰爭中展現出非凡的韌性，其中一種特質就是幽默。包括法國總統、俄羅斯國防部長的名字都在烏克蘭人的戰時語彙中被挖苦、賦予新解。

美國政治新聞網站Politico今日一則小品匯整烏克蘭人開戰以來的幾個新流行語詞，顯示烏克蘭人在近4個月的艱辛抗戰中不忘苦中作樂的幽默民族性。

這些新流行語詞包括馬克宏式（Macronite），雖然上週法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）偕同德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），3人並搶先宣示支持烏克蘭成為加入歐盟的候選國，但烏克蘭民眾似乎仍對開戰初期馬克宏忙著與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）進行數次沒什麼效果的通話耿耿於懷。

「馬克宏式」是形容某人用戲劇性的大動作表達對某件事的關切，但拒絕提供具體可見的協助。

另一個是蕭依古化（Shoiguing），面對國家頭號敵人之一的俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），烏克蘭人從他在侵略戰事不順時的言行中找到笑點，把「蕭依古化」用來描述「假裝一切事情都按照計畫進行中，但其實大事不妙」。

科羅拉多馬鈴薯甲蟲（Koloradi）則是用來諷刺烏克蘭親俄的分離主義人士，因為俄國最高軍事榮譽的聖喬治勳章絲帶是橘黑相間的直條紋，與吃馬鈴薯的害蟲科羅拉多馬鈴薯甲蟲（Colorado potato beetle）花紋相似。

拖拉機軍隊（Tractor troops）這個新詞是向烏克蘭的農民致敬，因為他們在戰場上用拖拉機將俄軍的坦克車拖走，用農具對抗武器的表現，後來還被烏克蘭政府發行為郵票圖案。同時，「開動拖拉機」這個詞如今在烏克蘭社會裡也有了新解，指在出乎意料的時點翻轉辯論的勝負，或在打鬥中使用意想不到的工具。

在生命、生活遭到重大威脅的時刻，烏克蘭人用幽默調劑，填補哀傷和憤怒的縫隙。正如烏克蘭裔美國詩人卡明斯基（Ilya Kaminsky）在3月接受Slate雜誌採訪所說：「幽默是我們韌性的一部分。」（編輯：陳惠珍）1110621