拜登政府擬推新政策 要菸商大減香菸尼古丁含量

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國媒體今天報導，拜登政府預計宣布一項新政策，要求菸商將香菸中的尼古丁含量降低到不致成癮的限度，此舉將對菸草業造成重大打擊。

如果成功，這項政策可望在本世紀末前挽救數百萬人的生命，並塑造一個香菸不再使人成癮和引發衰弱疾病的未來。

「華盛頓郵報」援引知情人士說法報導，拜登政府可能最快今天就會宣布這項倡議。

率先披露消息的「華爾街日報」補充說，當局將要求美國食品暨藥物管理局（FDA）制定並發布相關規則，然而這些規則可能受到業者質疑。

整體進程預計需要耗費數年時間，中間可能因訴訟而延遲或失敗，而未來的政府若對這項目標不感興趣，也可能加以推翻。

尼古丁是一種會令人「感覺愉快」的化學物質，讓許多人對菸草產品上癮。菸草和其煙霧中含有的數千種其他化學物質，則會導致癌症、心臟病、中風、肺病和糖尿病等疾病。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，儘管美國吸菸人口不如歐洲多，癮君子人數多年來持續下降，仍導致美國每年有48萬人死於菸害。

據疾管中心統計，美國成年人吸菸的比例約為13.7%。

多年來，降低香菸中的尼古丁含量一直是美國當局熱議的話題。

食藥局發現，若在2020年實施這項政策，到2100年前將防止800萬人因菸害過早死亡。

菸草業拒絕接受這項調查結果，主張人們實際上會吸更多菸。

拜登已將「抗癌登月計畫」（Cancer Moonshot Initiative）作為其政策核心，而減少尼古丁政策將以最低成本達成其目標。

根據CDC統計數據，吸菸的總經濟成本每年超過3000億美元，其中包括為成人提供2250多億美元的直接醫療保健費用，以及因早死和接觸二手菸而導致生產力損失1560多億美元。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110622