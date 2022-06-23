兩名神父在教堂遇害 教宗嘆墨西哥暴力猖獗

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（中央社墨西哥市22日綜合外電報導）墨西哥傳出兩名耶穌會神父與一名尋求庇護的男子在教堂內遭到槍殺，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天悲痛感嘆墨西哥暴力猖獗。

法新社報導，教宗本人是耶穌會會士，對於他稱之為「弟兄」的神父在墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）山區遭到殺害，他深感痛心。

教宗在梵蒂岡的每週接見活動結束時說：「墨西哥發生如此多的謀殺案。我衷心地為我所親近、受到這起悲劇影響的天主教社群祈禱。」

兩名神父是79歲的甘伯斯（Javier Campos）與81歲的莫拉（Joaquin Mora），20日在塞羅卡維鎮（Cerocahui）一所教堂內「試圖保護一名尋求庇護的男子」遭到槍殺。

這名被追殺的男子生前擔任導遊，他的屍體與兩名神父遺體一併被槍手帶走。

奇瓦瓦州州長甘伯斯（Maru Campos）後來宣布尋獲3具屍體，但未提供細節。

根據天主教組織Centro Catolico Multimedial，過去10年，約有30名神父在墨西哥遇害。

自2006年政府部署軍隊打擊販毒集團以來，已有超過34萬人在流血衝突中喪生。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，已找出犯嫌身分並展開搜捕。

羅培茲歐布拉多告訴記者，這名犯嫌是受到在場另名神父指認，在2018年犯下殺害一名美國遊客而遭到通緝。

根據路透社報導，警方公布犯嫌名為希爾（Jose Noriel Portillo Gil），開出500萬披索（約新台幣745萬元）懸賞他的下落。

墨西哥耶穌會會長馬德里（Luis Gerardo Moro Madrid）神父表示，3具遺體放在一輛貨卡後方，用塑膠布覆蓋帶走。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110623