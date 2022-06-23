馬斯克：特斯拉歐美兩廠淪錢坑 燒掉數十億美元

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克透露，受電池短缺和中國供應中斷影響，特斯拉位於德國柏林和美國德州奧斯汀的新超級工廠猶如「超級錢坑」，「正燒掉數十億美元」。

英國廣播公司（BBC）報導，中國各地今年實施Covid-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控措施，包括特斯拉設有「超級工廠」的上海在內，讓製造業的日子愈來愈難過。馬斯克（Elon Musk）近幾週警告，特斯拉可能將要裁員。

馬斯克表示：「柏林和奧斯汀廠現在猶如超級錢坑，彷彿發出轟隆巨響，那是燒錢的聲音。」

馬斯克接受「矽谷特斯拉車主」（Tesla Owners of Silicon Valley）俱樂部訪問時說，這兩座工廠「正燒掉數十億美元，一大堆支出，卻幾乎沒有任何產出」。

這段專訪於上月底錄製，但今天才釋出這部分訪問內容。

馬斯克透露，上海封城對特斯拉來說「非常、非常艱辛」。據報，特斯拉位於上海的超級工廠多數產能中止了好幾週。

路透社引述一份內部備忘錄提到，特斯拉上海超級工廠下月大致將再關閉兩週，進行升級作業。根據報導，此舉目的是將上海廠產量提高到接近特斯拉替這座廠訂下的每週生產2萬2000輛目標。

馬斯克曾表示，他對經濟有種「超級不妙的預感」，本週又說，特斯拉打算在全球裁汰約3.5%員工。

與此同時，德國汽車製造商BMW今天表示，位於中國瀋陽、規模22億美元的新廠已正式投產。瀋陽廠是BMW在中國的第3座廠。

BMW表示，這座工廠將讓公司在中國的年產量從70萬輛提高至83萬輛。（譯者：劉淑琴/核稿：曾依璇）1110623