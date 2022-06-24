聯準會：美大型銀行資源足 能安度嚴重經濟下滑

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，在美國市場營運的最大型銀行具備充足資源，有能力安度嚴重經濟下滑並持續提供美國家庭和企業融資。

法新社報導，聯準會要求33家銀行進行年度「壓力測試」，以評估這些銀行是否禁得起嚴重的全球經濟衰退。

在假設性危機中，金融市場重挫、商業地產和公司債券市場面臨重大緊縮，美國失業率高達10%，經濟萎縮3.5%。

測試結果「顯示銀行持續擁有強大資本水準，能夠在經濟嚴重衰退期間繼續對家庭和企業放貸」。

根據報告，今年測試的假設情景比去年更加嚴重，但結果依然相同，顯示所有銀行儘管損失總額預計達6120億美元，仍維持充足能力「緩衝」壓力。

報告說：「儘管今年（測試的）壓力後衰退幅度更大…資本適足率仍遠高於（9個季度）預測期所要求的最低水準。」

經2008年全球金融危機後，這些壓力測試被用以檢測總資產至少達1000億美元銀行的體質，包括被列為第一線的全球系統性重要銀行（Global Systemically Important Banks）。

較小型銀行只須每兩年接受一次壓力測試。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110624