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為潛艦合約鬧僵 艾班尼斯：澳法關係需重新啟動

2022/6/24 15:52
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（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天晚間受訪時表示，澳洲與法國為價值數百億美元的潛艦合約取消而鬧得不愉快後，兩國關係需要「重新啟動」。

艾班尼斯昨天晚間接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示：「重啟關係是重要的。」

「法國當然是歐洲權力的核心，但也是太平洋地區的關鍵力量。」

這位澳洲領袖表示，他下周將在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，這將是艾班尼斯的中間偏左勞工黨（Labor Party）贏得上個月大選、上台執政以來，兩人的首次會晤。

法新社報導，澳洲去年片面取消與法國簽訂的潛艦合約，轉而與美國及英國組成新戰略同盟「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）、由英美為澳洲打造至少8艘核子動力潛艦，澳法關係隨之破裂。

澳洲日前與法國承包商「海軍船舶集團」（Naval Group）針對取消的潛艦合約達成了5億5500萬歐元的賠償協議。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110624

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