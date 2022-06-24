加拿大解封爆出國潮 護照申辦大塞車惹民怨

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（中央社蒙特婁23日綜合外電報導）加拿大鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，但渴望出國旅行的民眾如今卻得經過漫長的等候才能取得護照，數百人為此在蒙特婁戶外紮營，警方也到場安撫憤怒的民眾。

同樣的場景在全國各地上演，而機場安檢延誤加劇了公憤。

法新社報導，34歲的迪歐普（Cheikh Diop）為了領取女兒的護照在蒙特婁（Montreal）排隊等候將近24小時，她向法新社表示：「簡直是一場災難，沒別的可以形容了。」

他說：「我們浪費時間，沒有生活可言。人們需要旅行。」他還說，政府早該料到民眾旅行需求會激增。

41歲的萊梅爾（Mylene Lemmel）表示，為了領取隔天班機所需的護照，她「冒雨睡在這裡」。

4月初就申請旅遊文件的萊梅爾形容蒙特婁辦公室外的場景是「一片混亂」。她說：「這讓人很焦慮，實在不容易。」

主管護照辦公室的部長古爾德（Karina Gould）因為這樣的延遲現象面臨排山倒海而來的批評。她今天對國會表示，這樣大排長龍的現象「令人無法接受」。

她表示，1200名新進員工及政府其他部門臨時調派的職員很快將協助紓緩久候的人潮。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110624