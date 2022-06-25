阿根廷敲金磚國家大門 尋求和平改善貧困

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯25日專電）阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）希望加入金磚集團行列，強調以阿根廷的糧食和能源供應，可望成為協助世界實現和平的方法之一。

費南德斯24日在金磚領袖峰會中提到，和平不僅是必要的，更是當務之急，他引用教宗方濟各的言論「小麥和糧食不能成為戰爭武器，人也不能成為討價還價的籌碼」，呼籲停止在烏克蘭的敵對行動，說到「儘管這場戰爭是在歐洲進行的，但其悲慘結果對拉丁美洲、加勒比海地區、非洲和南半球都有影響。」

阿國總統費南德茲希望阿根廷成為金磚五國（BRICS）的正式成員之一，認為金磚國家集團所佔據的42%世界人口和世界GDP42%的經濟規模，可以成為穩定金融的一項因素，邁向更公正和公平的世界。

費南德斯闡述阿根廷外交十項原則：世界和平、全球一體化、人民之間的友誼、國際合作、司法規則、恢復人的尊嚴、國家間不干涉、保障領土完整、充分尊重人權、尊重多樣性是民主共處的核心要求。

他並且強調，阿根廷在糧食安全和能源供應等領域的重要性，表示阿根廷願意成為解決停止俄烏敵對的一員，使雙方溝通，實現和平。

在領袖峰會中，費南德茲也希望各國必須努力設計一個全球金融架構，由成長、貿易、投資面根本考量人類福祉。

他認為，金磚國家的制度和經濟影響力可為金融穩定因素之一，金磚國家新開發銀行（New Development Bank;NDB）可以成為加強國家基礎設施的有用工具。

另外，對於金磚銀行的擴張，費南德茲認為，現在正是開發合作的好時機，例如阿根廷與中國正在洽談的貨幣互換機制，有助提升金融合作。（編輯: 高照芬）1110625