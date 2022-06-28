美軍擊斃敘利亞蓋達組織相關聖戰派領導人

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國軍方表示，美軍昨天在敘利亞西北部發動無人機空襲，擊斃蓋達組織分支「聖戰保衛者」（Hurras al-Din）領導人葉門尼（Abu Hamzah al Yemeni）。

這次攻擊於當地時間昨天午夜（台灣時間今天清晨5時）前在伊德利布市（Idlib）東部邊緣進行。美軍中央司令部（Centcom）聲明稱：「攻擊發生時，葉門尼正獨自騎摩托車出遊。」聲明補充說：「初步檢查顯示並無平民傷亡。」

中央司令部說：「除掉這名高級領導人，將破壞蓋達組織（Al-Qaeda）對美國公民、我們合作夥伴以及世界各地無辜平民發動攻擊的能力。」

一位不願透露姓名的美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國「高度確信」這次由無人機發動的空襲，擊斃了葉門尼。

在敘利亞境內擁有廣泛消息來源的英國「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）今天證實，葉門尼在攻擊中喪命，並稱這是繼去年發生類似攻擊後，美軍第二次試圖置他於死地。

伊德利布一位法新社記者表示，在該地區占主導地位的敵對聖戰團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）於攻擊發生後不久前往現場，將葉門尼燒焦的遺體帶走。

HTS領導層有許多蓋達組織在敘利亞分支的前成員，它試圖將自己塑造成伊德利布地區一支可靠的政治力量。自莫斯科與敘利亞北部主要外國勢力土耳其2020年達成停火協議以來，HTS一直承受壓力，迫其打擊伊德利布地區仍然存在的無數其他聖戰派系。

聖戰保衛者是一個相對較小但強大的武裝團體，由蓋達組織忠實成員領導。據聯合國估計，在敘利亞叛軍控制地區，聖戰保衛者擁有2000至2500名戰士。

這次攻擊也是美軍在本月針對敘利亞高級聖戰分子進行的第二次行動。6月16日，美軍在阿勒坡省（Aleppo）一次突襲中抓獲伊斯蘭國（IS）組織領導人庫迪（Hani Ahmed Al-Kurdi）。

今年2月3日，美軍還曾在伊德利布省阿特梅（Atme）的一次行動中，擊斃IS領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110628