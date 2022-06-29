台澳日需求激增 韓國法務部7月起開放多次入境觀光

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（中央社記者廖禹揚台北29日電）韓國法務部今天表示，因應暫停免簽待遇國旅客訪韓需求增加，7月起將放寬觀光簽入境規定，減少申請文件要求以縮短申請時程，原效期為90天的單次入境觀光簽證，也將放寬至一年期多次入境。

為重振國內觀光，韓國政府自6月起大開國門，開放外籍旅客以觀光目的申請短期簽證，吸引不少在國內關了兩年多的旅客爭相預約申請。

為改善現行制度及申辦效率，韓國法務部今天發布新聞稿表示，7月起就日本、台灣、澳門等暫停免簽待遇國旅客發放觀光簽證，將從現行效期90天的單次入境簽證，改為效期一年的多次入境簽證，申辦文件簡化為只要繳交申請書、護照及往返機票即可。

針對團體旅客的電子簽證制度也將重啟，由指定旅行社開團的5人以上團體旅客可不必到駐外使館申請簽證，在韓國法務部官網線上辦理即可。

韓國法務部表示，這次放寬規定是因應開放觀光簽後激增的外籍訪韓旅客需求，減少申辦不便，以期進一步活化國內觀光產業、促進內需成長及創造國內工作機會。

這次修改規定將適用至免簽待遇重啟，可能視韓國國內需求及疫情狀況再做修正。（編輯：黃自強）1110629