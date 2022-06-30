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美日韓峰會時隔近5年舉行 允合作因應北韓威脅

2022/6/30 07:42
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（中央社記者楊明珠東京30日專電）美日韓3國領袖在北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊進行會談，他們對於北韓試射飛彈及進行核試同感憂慮，同意加強安全保障合作因應。

日本放送協會（NHK）報導，北約峰會正在西班牙馬德里舉行，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅受邀出席。岸田、尹錫悅及美國總統拜登（Joe Biden）於台灣時間29日晚上約8時30分舉行美日韓三方峰會，為時約20分鐘。

上一次美日韓三方峰會是在2017年9月在聯合國大會場邊舉行。當時會談的是美國總統川普、日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅。

拜登在這場三方峰會上一開始表示，要達成朝鮮半島完全非核化以及實現自由開放的印太這共同目標，美日韓3國合作至為重要，期待今後也能以這樣的形式進行對話。拜登對於北韓近期可能實施第7次核試一事感到憂慮。

報導說，這場美日韓3國峰會結束後，白宮發表聲明表示，這是一場歷史性的三方峰會，美日韓3國領袖針對印太地區，尤其對於如何因應北韓威脅日增，3國都同意加強合作。

拜登在三方峰會上強調，對於日韓兩國的防衛，美國的承諾不會動搖。

一般認為，在因應北韓正加速核武及彈道飛彈開發上，拜登很重視與地區同盟國日本及韓國的合作，期盼透過美日韓三方峰會讓關係不佳的日韓關係能有所改善。

岸田在峰會上表示，包含進行核試等，北韓很可能進一步挑釁，令人深感憂慮。美日同盟、美韓同盟應提升嚇阻力，美日韓3國有必要加強合作。

針對先前美日韓3國國防部長舉行會談同意3國重啟聯合軍事演習一事，岸田表示歡迎，並認為如果北韓進行核試，美日韓有必要加強合作因應。

美日韓領袖都認為進一步強化區域的嚇阻力至為重要，同意3國應加強安全保障合作。

對於日本公民遭北韓綁架的問題，日本期待能早日解決。岸田對於拜登、尹錫悅都支持日本的立場表示感謝，期盼美韓今後也能合作因應。

尹錫悅在峰會上說，北韓的核問題及飛彈威脅升溫，對國際社會造成不安，更凸顯韓美日合作的重要性。

他表示，希望藉這次時隔近5年舉行的三方峰會展現美日韓3國為解決區域及國際問題強化合作的意志。他期盼以這場峰會為契機，美日韓3國的合作能成為促進世界和平穩定的重要軸心。

「日本經濟新聞」報導，北韓今年初以來發射至少28枚彈道飛彈，刷新年間最多枚紀錄。北韓同時試射了射程涵蓋美國的洲際彈道飛彈（ICBM）及射程涵蓋日韓的短中程飛彈。（編輯：郭中翰）1110630

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