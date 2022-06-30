德州雪中送炭有恩情 特斯拉或放棄補助墮胎政策

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）中國國家主席習近平和美國德州州長艾波特（Greg Abbott）只有1個共同點：他們與特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）有關係。

就像中國一樣，美國政府一直對這家電動汽車製造商很好，往後，馬斯克很可能仍將是兩者的忠實朋友。

當特斯拉前總部所在地加州因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城時，德州向馬斯克雪中送炭，為他的公司提供了避風港。去年12月，特斯拉將總部遷至德州奧斯汀（Austin）。

此舉讓馬斯克獲得了其他好處。與加州不同，德州不徵收個人或企業所得稅。除了標準的企業優惠外，當局也在2020年向特斯拉提供約6500萬美元的稅收減免和其他激勵措施，換取興建新工廠。

對於馬斯克和他的公司來說，中國也算是類似的避風港。不僅特斯拉首間亞洲工廠就在那裡，上海至明年底也僅徵收15%稅率，遠低於中國對一般企業徵收的25%。這家汽車製造商約一半產量和約25%的銷售額依賴這個地區。

作為回報，馬斯克表現出對北京的忠誠。去年，耐吉（Nike）、H&M和Calvin Klein等品牌對維吾爾穆斯林涉嫌強迫勞動表達擔憂後，在中國面臨抵制，馬斯克卻反其道而行，在新疆開設了汽車展間。

德州似乎仍不遺餘力想讓馬斯克開心，檢察長派克斯頓（Ken Paxton）正在調查推特是否在假帳號上謊報資料，那是馬斯克試圖退出這宗440億美元收購案的理由。

艾波特批評推特等社群媒體進行網路審查，但如果該公司被馬斯克收購完成，馬斯克就能左右平台一切。而特斯拉協助員工赴外州結束妊娠的公司政策，與才剛慶祝墮胎權保障遭推翻的德州部分官員相衝突。

馬斯克可能很快就能從他和德州的關係中拿到足夠的結果，以至於他可能會在這兩個戰線上，向德州傾斜他的牛仔帽。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110630