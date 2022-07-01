華府堅定推印太戰略 北京學者憂中國外交恐受阻

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（中央社台北1日電）白宮國家安全委員會印太事務協調官康貝爾近期強調，拜登政府落實印太戰略的意志堅定，北京學者表示，美國展現即使俄烏戰爭仍推印太戰略的決心，將對中國的周邊外交帶來衝擊和挑戰。

察哈爾學會高級研究員、北京清華大學中國論壇特約專家趙明昊6月30日在網站「中美聚焦」發表「中美博弈催化中國周邊外交變局」專文。

他評估，美國即將發布「國家安全戰略報告」與「國防戰略報告」，拜登政府將結合俄烏戰爭的形勢，極可能在報告中提及中俄準結盟等話題，強化印太各國對於中國威脅的認知。

接著美國也將透過盟友和印度等安全夥伴的深度融合，以集體實力（collective strength）加強對中國的戰略優勢。

趙明昊說，中國尤應警惕，因韓國政府決意對中國強勢，美日韓3邊互動正快速提升，6月間，3國防長藉參加新加坡香格里拉對話，重提舉行已中斷5年的美日韓聯合軍演，還首度提及台灣議題。

甚至日韓兩國領導人6月底赴西班牙馬德里參加北約峰會，凸顯「印太北約化」和「北約印太化」的趨勢，3邊關係針對中國的戰略指向性已越發明顯，增加中國在東北亞地區面臨的壓力。

在東南亞地區，美菲關係的升溫值得關注。拜登政府利用菲律賓前總統杜特蒂卸任的機遇，促菲調整對中國的政策，提升美菲軍事同盟，擴大美菲在南海問題上的相互策應。

今年4月，美菲舉行史上最大規模的聯合軍演，雙方共派9000多名官兵，演習區域從呂宋島北部延伸至巴拉望島（Palawan）海域。

此外，拜登政府深化與印尼、馬來西亞、越南等國的關係，並提出推動美日印澳四邊機制與東協之間的互動，同時拜登政府針對中國與索羅門群島簽署安全合作協議採取激烈反制，顯示美國正強化因應第2島鏈的角力。

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有關美國力圖藉助「印太經濟框架」（IPEF）全面加強與中國的競爭，他說，雖然印太經濟框架無法提供關稅減讓和市場准入方面的實際好處，但是在數位經濟、供應鏈重塑、基礎設施等方面，仍將對中國帶來衝擊。

趙明昊表示，美國持續推進印太戰略，中國的周邊外交面臨很多的新挑戰，需要從更宏闊、長遠的著眼點審視，而非完全從中美博弈的觀點評估。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110701