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土耳其揚言攻擊敘北庫德族 伊朗警告將破壞穩定

2022/7/3 16:02
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（中央社大馬士革2日綜合外電報導）土耳其揚言要對敘利亞北部庫德族發動新一波攻勢後，伊朗外交部長阿布杜拉希安今天訪問敘國首都大馬士革時警告，安卡拉在敘境的軍事行動，將會破壞區域穩定。

法新社報導，阿布杜拉希安（Hossein Amir Abdollahian）在大馬士革（Damascus）的記者會上表示：「土耳其在敘利亞北部的任何軍事行動，都會構成破壞區域穩定的元素。」

伊朗是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的主要盟友，也是土耳其重要的貿易夥伴。

自2016年以來，土耳其連續在敘利亞發動攻勢，目標針對庫德族民兵、伊斯蘭國（IS）聖戰士和效忠阿塞德的部隊。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今年稍早表示，他希望能鼓勵100萬名土國境內的敘利亞難民返回母國，方法是替他們在家鄉興建住宅和基礎設施。

最近幾週來，艾爾段表示，他計劃對敘利亞的庫德族民兵發動軍事攻勢。安卡拉視這些民兵為「恐怖分子」。

他們當中也包括美國支持的庫德族人民保衛軍（People's Protection Units，YPG）。這個團體在對抗伊斯蘭國的國際聯盟中占有重要地位。

庫德族民兵一直以來在伊朗和土耳其境內發動攻擊，德黑蘭對他們充滿敵意。

對於土耳其揚言發動新一波攻勢，敘利亞政府一再予以譴責，並表示艾爾段試圖在敘國境內建立所謂「安全區」，是要破壞敘利亞的統一。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1110703

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