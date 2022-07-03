小馬可仕：強化空軍戰力是菲國政府首要任務之一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓總統小馬可仕表示，鑑於菲律賓捲入的領土爭議，人們更能感受到現代化空軍和監視能力的重要性，強化空軍戰力將是菲國新政府首要任務之一。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1日傍晚在克拉克（Clark）空軍基地出席菲國空軍創建75周年慶祝儀式時，做上述表示。

小馬可仕說，新政府的遠景是建立一支更強大、規模更大且更具戰鬥力的空軍，以捍衛並保護菲律賓主權，在情勢危殆和今日的現實狀況下協助菲國人民；為此，菲律賓進行中的軍隊現代化是必需的。

他表示：「我們的菲律賓空軍飛行員是我們的空中英雄。他們應擁有更多最先進的戰鬥機並配備更多火力。」

小馬可仕說，鑑於菲律賓捲入的領土爭議，人們更能感受到現代化空軍和監視能力的重要性。「強化空軍戰力將是本屆政府首要任務之一。」

他強調，新政府外交政策是在「對所有人友好，不與任何人為敵」下保持警惕，隨時準備盡全力捍衛領土。

菲律賓空軍司令甘拉斯（Connor Anthony Canlas）6月13日說，時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已批准空軍多用途戰機採購計畫，希望今年或明年簽署至少12架戰機的採購合約。

馬尼拉當局已分配612億披索（約新台幣331億元）預算用於採購多用途戰機。

甘拉斯說，軍方尚未決定採購哪款戰機，目前選擇範圍包括美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-16戰機和瑞典紳寶集團（Saab AB）的獅鷲戰鬥機（Gripen）。

時任菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）去年9月說，F-16戰機售價高昂，菲律賓採購6架獅鷲戰鬥機的價格，只能買到2架F-16。若美方無法提供有利的「融資計畫」，菲方只能選擇採購獅鷲戰鬥機。

菲律賓、中國、台灣、越南等各方都正聲索南海主權。杜特蒂政府因南海爭議，向北京提出至少231次外交抗議。

小馬可仕5月下旬曾說，新政府「將持續以堅定的聲音與中國對話」。南海議題上，新政府不會允許任何「平方毫米」的菲律賓沿海海域權利被踐踏。（編輯：韋樞）1110703